Поширювала газету Харьков Z: колаборантка чекає на суд

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, під час окупації міста Ізюм 37-річна місцева жителька активно співпрацювала з ворогом, підтримуючи російську пропаганду. Вона працювала у місцевому відділенні Укрпошти до вторгнення російських військ, але з приходом окупантів її кар'єра стрімко пішла вгору. Її призначили очільницею центрального відділення "Почти Ізюма".

Колаборантка організувала поширення пропагандистських газет «Харьков Z» та «Изюмский телеграфъ» серед місцевих жителів. В цих виданнях акцентувалася ідея того, що Росія та її війська не є ворогами, а навіть готові надавати допомогу окупованим територіям.

Головною метою цих газет було навести населення на негативне ставлення до України та посіяти недовіру до органів влади та Збройних Сил України.

Після розкриття правоохоронцями діяльності колаборантки, суд прийняв рішення про тримання її під вартою, без права внесення застави. Клопотання обвинувачення задовольнили.