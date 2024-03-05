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05.03.2024  13:29   Рита Парфенова

Поширювала газету Харьков Z: колаборантка чекає на суд

Жінку, яка очолювала філію "Почти Ізюма", звинувачують у співпраці з російськими загарбниками та поширенні пропагандистських матеріалів українськими газетами.

колаборантка

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, під час окупації міста Ізюм 37-річна місцева жителька активно співпрацювала з ворогом, підтримуючи російську пропаганду. Вона працювала у місцевому відділенні Укрпошти до вторгнення російських військ, але з приходом окупантів її кар'єра стрімко пішла вгору. Її призначили очільницею центрального відділення "Почти Ізюма".

Колаборантка організувала поширення пропагандистських газет «Харьков Z» та «Изюмский телеграфъ» серед місцевих жителів. В цих виданнях акцентувалася ідея того, що Росія та її війська не є ворогами, а навіть готові надавати допомогу окупованим територіям.

Головною метою цих газет було навести населення на негативне ставлення до України та посіяти недовіру до органів влади та Збройних Сил України.

Після розкриття правоохоронцями діяльності колаборантки, суд прийняв рішення про тримання її під вартою, без права внесення застави. Клопотання обвинувачення задовольнили.

Обвинувальний акт було направлено до Дзержинського районного суду міста Харкова у зв'язку зі скоєнням дій, спрямованих на сприяння здійсненню інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинених заздалегідь групою особами, як це визначено статтями 27, 28 та 111-1 Кримінального кодексу України.

За фактом співпраці з державою-агресором їй загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також конфіскація майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що жінку, яка в інтернеті підтримувала дії російської федерації проти України, будуть судити за колабораційну діяльність.
Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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