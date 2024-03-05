05.03.2024 12:45 Віталій Хінєвіч

Профілактичні щеплення можна буде зробити в аптеці – МОЗ

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації в аптеках, як це відбувається в країнах ЄС та США. Таке рішення уряду зробить вакцинацію ще ближчою та доступнішою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Аптека, яка отримала ліцензію на медичну практику, одразу після продажу вакцини зможе зробити щеплення. Для цього вона повинна забезпечити наявність потрібного обладнання й інструментів, проходження фармацевтами навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів.

Уряд передбачив спрощену процедуру отримання ліцензії на медичну практику для аптек та спрощені вимоги, якщо ліцензія передбачає виключно проведення вакцинації.

Рішення уряду набирає чинності через три місяці після його опублікування. За цей час будуть проведені консультації та верифікований перелік суб’єктів господарювання, які виявлять бажання отримати ліцензію та проводити вакцинацію фармацевтичними працівниками.

Вакцинувати проти сезонного грипу вони зможуть уже наступного епідсезону 2024/25 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 1,4 тисяч осіб.