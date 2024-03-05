Колишній керівник підприємства став співучасником окупації на Харківщині

Як РЕДПОСТ повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, один з підозрюваних, відповідальний за енергозабезпечення у підконтрольній окупантам частині Харківщини, став об’єктом розслідування Служби безпеки. Це стало можливим завдяки виявленим СБУ доказам співпраці іншого керівника окупаційного органу з незаконною владою держави-агресора.

Мова йже про колишнього головного інженера компанії "Луганськгаз", заснованої окупантами у 2014 році. Вирішивши підвищити своє кар’єрне зростання, він встановив тісні відносини з окупаційною владою, переїхавши на тимчасово окуповану територію Харківщини, де й отримав нову посаду.

У липні 2022 року його призначили виконуючим обов’язком начальника "Управління топлива, енергетики та вугільної промисловості Воєнно-громадянської адміністрації Харківської області". На цій посаді він здійснював завдання кремлівської влади щодо реструктуризації паливно-енергетичного комплексу регіону на користь країни-агресора.

Колаборант був відповідальним за розробку планів реконструкції та технічного переоснащення підприємств, а також за затвердження документів щодо результатів випробувань енергоустановок і мереж перед їх введенням у промислову експлуатацію.

Після повернення контролю над Харківською областю фігурант відправився на тимчасово окуповану територію Луганщини.

Наразі співробітники СБУ заявили про підозру зловмиснику згідно зі статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Питання щодо обрання запобіжних заходів ще на розгляді. Розслідування проводили спільно зі слідчими Національної поліції за процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила на Харківщині колаборанта-гастролера, який допомагав загарбникам з окупованої Луганщини.