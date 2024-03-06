06.03.2024 15:20 Віталій Хінєвіч

Обстріл селища Борова: кількість постраждалих зросла

Внаслідок ворожого обстрілу селища Борова відомо про 1 загиблого та 7 постраждалих, з них – троє неповнолітніх хлопців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що загинув цивільний 70-річний місцевий житель. Обставини з‘ясовуються.

73-річний цивільний з травмами від уламків. 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості.

У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення. Надається меддопомога всім постраждалим. Ліквідація наслідків триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 березня ворог вдарив по Боровій Ізюмського району.