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14.03.2024  14:04   Рита Парфенова

У Харкові усувають наслідки ранкової атаки (фото)

У Шевченківському районі працівники комунальних служб займаються усуненням наслідків ранкової ворожої атаки.

Новини Харкова: комунальники усувають наслідки ранкової атаки

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Наразі, співробітники КП "Житлокомсервіс" проводять огляд житлових будинків для виявлення пошкоджень, тоді як фахівці з КП "Харківспецбуд" займаються закриттям вибитих вікон у будівлях.

Новини Харкова: комунальники усувають наслідки ранкової атаки Новини Харкова: комунальники усувають наслідки ранкової атаки

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 14 березня місто Харків двічі опинялося під ударами з боку військових рф.

 

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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