Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилось 4576 дітей.
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Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Зірки обіцяють гранично загострити ваші почуття, і якщо для кохання це дуже добре, то для суперечок, на жаль, немає.
Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Вранці і вдень не передбачається опадів. Увечері можливий невеликий дощ зі снігом.
Постанову про створення нового свята – Дня добровольця – Верховна Рада України ухвалила у січні 2017 року.
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