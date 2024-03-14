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14.03.2024  14:20   Віталій Хінєвіч

Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилось 4576 дітей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема протягом тижня з 7 березня по 13 березня у місті Харкові народилося 59 дітей.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених – 30 хлопчиків і 29 дівчаток.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в автомобілі медиків народилася дитина.
 
Тэги:  харків, діти
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