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14.03.2024  11:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині в автомобілі медиків народилася дитина

Бригада медиків надала акушерську допомогу породіллі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
13 березня року в автомобілі бригади ЕМД народилась здорова дівчинка, вагою 3250 гр, зростом 53 см, за шкалою Апгар - 8 балів. 
 
Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД №210 у складі: фельдшера Кагадєй Катерини та водія Фірсова Олександра. 
 
Жінку разом з новонародженою дівчинкою госпіталізовано в лікувальний заклад.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували чоловіка від смерті на Харківщині.
 
Тэги:  харків, медицина
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