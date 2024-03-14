Тролейбус №40 у Харкові вже рухається звичним маршрутом

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з тим, що роботи з ремонту контактної мережі на вулиці Сумській, від розворотного кола «Центральний парк» до вулиці Дерев'янка, частково завершено. Тепер тролейбуси зможуть рухатись цією ділянкою без використання автономного ходу.

Раніше планувалося, що тролейбуси №40 не будуть курсувати на вулиці Сумській без запасу автономного ходу з 10:00 до 15:00 13 і 14 березня. Однак, через завершення частини ремонтних робіт, ця зміна в маршруті тролейбуса №40 вже не потрібна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 березня 2024 року у Харкові з 9:30 до 15:30 буде припинений рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського (в напрямку вул. Москалівської), що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.