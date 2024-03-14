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14.03.2024  10:32   Рита Парфенова

Під Харковом рятувальники 13 годин гасили сухостій та врятували село від великої пожежі (фото)

Село у передмісті Харкова перебувало під загрозою великої пожежі внаслідок випалювання сухої трави.

Біля села під Харковом рятувальники 13 годин гасили 7 гектарів пожежі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, 13 березня близько 17:00 години було зафіксовано загоряння сухої рослинності на відкритій місцевості на околиці села Слобідське в Харківському районі.

Сприятлива вітряна погода спричинила швидке поширення полум'я на великій площі. Але рятувальників викликали лише тоді, коли полум'я наблизилося до меж населеного пункту.

Біля села під Харковом рятувальники 13 годин гасили 7 гектарів пожежі

На момент прибуття рятувальників загальна площа пожежі досягла вже 7 гектарів. Для ліквідації та збереження села негайно було залучено 10 оперативних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з Харкова, у складі 10 пожежних автоцистерн та понад 50 осіб особового складу.

Біля села під Харковом рятувальники 13 годин гасили 7 гектарів пожежі

Однією з складнощів при гасінні вогню стали сильні пориви вітру, заболочена місцевість і велика кількість густої сухої рослинності та чагарників. Причиною спалаху пожежі стала недбалість людей, які самостійно спалюють сміття та торішній сухий рослинний масив. Рятувальникам довелося працювати понад 13 годин, щоб ліквідувати загоряння та зберегти майно села від руйнування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах 91 раз.

Біля села під Харковом рятувальники 13 годин гасили 7 гектарів пожежі

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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