Під Харковом рятувальники 13 годин гасили сухостій та врятували село від великої пожежі (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, 13 березня близько 17:00 години було зафіксовано загоряння сухої рослинності на відкритій місцевості на околиці села Слобідське в Харківському районі.

Сприятлива вітряна погода спричинила швидке поширення полум'я на великій площі. Але рятувальників викликали лише тоді, коли полум'я наблизилося до меж населеного пункту.

На момент прибуття рятувальників загальна площа пожежі досягла вже 7 гектарів. Для ліквідації та збереження села негайно було залучено 10 оперативних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з Харкова, у складі 10 пожежних автоцистерн та понад 50 осіб особового складу.

Однією з складнощів при гасінні вогню стали сильні пориви вітру, заболочена місцевість і велика кількість густої сухої рослинності та чагарників. Причиною спалаху пожежі стала недбалість людей, які самостійно спалюють сміття та торішній сухий рослинний масив. Рятувальникам довелося працювати понад 13 годин, щоб ліквідувати загоряння та зберегти майно села від руйнування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах 91 раз.