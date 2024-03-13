13.03.2024 15:28 Дмитро Колонєй

У Харкові на Москальовці змінить маршрут трамвай

Як саме зміниться маршрут транспорту поінформували в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



У Харкові на Москальовці змінить маршрут трамвай



Як повідомляє РЕДПОСТ, 14 березня 2024 року у Харкові з 9:30 до 15:30 буде припинений рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського (в напрямку вул. Москалівської), що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.

Трамвай №27 курсуватиме так:

розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.