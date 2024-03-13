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13.03.2024  15:28   Дмитро Колонєй

У Харкові на Москальовці змінить маршрут трамвай

Як саме зміниться маршрут транспорту поінформували в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


У Харкові на Москальовці змінить маршрут трамвай
Як повідомляє РЕДПОСТ, 14 березня 2024 року у Харкові   з 9:30 до 15:30 буде припинений рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського (в напрямку вул. Москалівської), що  пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
 

Трамвай №27 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська –  розворотне коло  «Новожанове»;
  • у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.
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