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13.03.2024  15:45   Віталій Хінєвіч

У місті Вовчанськ відновили світло після обстрілу

Фахівці Вовчанського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання для 2700 споживачів, знеструмлених внаслідок обстрілу 12 березня, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Вовчанського РЕМ Олег Ковальов, обстріл стався вдень, але енергетики не мали змоги виїхати на місце день у день навіть щоб оглянути пошкодження, адже ворог завдавав ударів по місту до самої ночі.
 
"Тільки сьогодні зранку нашій бригаді у складі майстра та чотирьох електромонтерів вдалося дістатися місця влучань. Наші фахівці виявили пошкодження повітряної лінії 10 кВ та відремонтували перебиті уламками дроти. Наразі усі знеструмлені споживачі - зі світлом", - зазначив Олег Ковальов.
 
Він також підкреслив, що обстріли Вовчанська відбуваються постійно, проте незважаючи на це, працівники Вовчанського РЕМ залишаються на робочих місцях, щодня мужньо виконуючи свої професійні обов'язки.
 
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Тэги:  жкг, харків
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