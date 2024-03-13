13.03.2024 15:45 Віталій Хінєвіч
У місті Вовчанськ відновили світло після обстрілу
Фахівці Вовчанського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання для 2700 споживачів, знеструмлених внаслідок обстрілу 12 березня, передає РЕДПОСТ .
Як розповів
начальник Вовчанського РЕМ Олег Ковальов, обстріл стався вдень, але енергетики не мали змоги виїхати на місце день у день навіть щоб оглянути пошкодження, адже ворог завдавав ударів по місту до самої ночі.
"Тільки сьогодні зранку нашій бригаді у складі майстра та чотирьох електромонтерів вдалося дістатися місця влучань. Наші фахівці виявили пошкодження повітряної лінії 10 кВ та відремонтували перебиті уламками дроти. Наразі усі знеструмлені споживачі - зі світлом", - зазначив Олег Ковальов.
Він також підкреслив, що обстріли Вовчанська відбуваються постійно, проте незважаючи на це, працівники Вовчанського РЕМ залишаються на робочих місцях, щодня мужньо виконуючи свої професійні обов'язки.
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