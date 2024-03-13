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13.03.2024  16:02   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть продавця сантехники, який «зливав» окупантам позиції українських захисників

Підприємець з Харкова перейшов на бік загарбників, а потім "погорів" на гранаті.

Судитимуть продавця сантехники, який «зливав» окупантам позиції українських захисників: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 44-річний харківський підприємець який займався збутом сантехніки, перейшов на бік ворога.
  • у липні 2023 року став співпрацювати з ворогом.
  • через месенджер «Telegram» передавав російському куратору інформацію про розташування особового складу та військової техніки Сил оборони в Харкові.  ставив відповідні позначки на зображеннях мап місцевості і надсилав ці файли представнику країни-агресорки..
  • на виконання завдання куратора харків’янин придбав чотири корпуси ручних гранат, а також підривачі до них. «Покупку» чоловік сховав за місцем роботи — у торгівельному павільйоні одного з місцевих ринків. У подальшому підприємець отримав вказівку передати три гранати в розібраному вигляді особі, яка назве пароль. Оплату за «товар» — бойові припаси — обвинувачений отримав безготівковим платежем на банківську картку.
  • ще одну гранату підприємець залишив собі і став зберігати її в багажнику власного автомобіля. У вересні 2023 року в ході огляду автівки правоохоронці вилучили зазначений бойовий припас і викрили чоловіка. У ході подальших слідчих дій було встановлено факт співпраці підприємця з представником РФ і на підставі зібраної доказової бази повідомлено про підозру.
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За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. 
 
Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.
 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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