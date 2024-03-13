13.03.2024 16:02 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть продавця сантехники, який «зливав» окупантам позиції українських захисників

Підприємець з Харкова перейшов на бік загарбників, а потім "погорів" на гранаті.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 44-річний харківський підприємець який займався збутом сантехніки, перейшов на бік ворога.

у липні 2023 року став співпрацювати з ворогом.

через месенджер «Telegram» передавав російському куратору інформацію про розташування особового складу та військової техніки Сил оборони в Харкові. ставив відповідні позначки на зображеннях мап місцевості і надсилав ці файли представнику країни-агресорки..

на виконання завдання куратора харків’янин придбав чотири корпуси ручних гранат, а також підривачі до них. «Покупку» чоловік сховав за місцем роботи — у торгівельному павільйоні одного з місцевих ринків. У подальшому підприємець отримав вказівку передати три гранати в розібраному вигляді особі, яка назве пароль. Оплату за «товар» — бойові припаси — обвинувачений отримав безготівковим платежем на банківську картку.

ще одну гранату підприємець залишив собі і став зберігати її в багажнику власного автомобіля. У вересні 2023 року в ході огляду автівки правоохоронці вилучили зазначений бойовий припас і викрили чоловіка. У ході подальших слідчих дій було встановлено факт співпраці підприємця з представником РФ і на підставі зібраної доказової бази повідомлено про підозру.

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За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.