На найвищому флагштоку у Харкові замінили прапор

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, вранці 14 березня через погіршення погодних умов, найбільший державний прапор України на головному флагштоку міста був спущений для заміни внаслідок пошкодження від сильного вітру.

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» вжили заходів і замінили прапор на флагштоку міста. Полотнище прапора, яке біло пошкоджене сильним вітром, замінене новим.

Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим в Україні – його висота становить 101 метр, а розмір полотнища прапора складає 22,5 на 15 метрів.

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