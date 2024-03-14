14.03.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині сталося кілька аварійних ситуацій при використанні газу у будинках

Наприкінці минулого тижня у п’ятиповерхівці міста Валки стався хлопок газу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Аварійна ситуація виникла у одній з квартир через несправний газовий котел. Бригада АДС Харківської філії «Газмережі» оперативно локалізувала аварійну ситуацію та припинила подачу газу на несправний опалювальний прилад. На щастя у багатоквартирному будинку ніхто не постраждав.

У лютому нещасний випадок трапився у Дергачівській громаді. Мешканці приватного домоволодіння потрапили у лікарню з підозрою на отруєння чадним газом. У будинку працювала газова плита на обігрів приміщень. Власниця будинку отримала смертельну дозу отруєння.

Харківська філія «Газмережі» надає кілька рекомендацій мешканцям області для уникнення небезпеки з газом:

Робити своєчасне технічне обслуговування газового обладнання у своїй оселі. Техобслуговування спрямоване на своєчасне виявлення негараздів у роботі приладів та мереж, усунення витоків газу, попередження можливих аварій.

При обранні майстрів для заміни, встановлення або ремонту побутової газової техніки для приготування їжі, підігріву води або опалення житла переконатись у наявності необхідних дозволів у спеціалістів.

Використовувати газові прилади лише за їх функціональним призначенням. Включаючи газову плиту на обігрів житла всі мешканці будинку ризикують отруїтись чадним газом. Цей небезпечний газ не має кольору та запаху.

Контролювати справність димових та вентканалів у своїй оселі для виводу продуктів згоряння назовні, циркуляції повітря.

При щонайменшому запаху газу одразу звертатись до аварійної газової служби.

Роботи з технічного обслуговування газових мереж і приладів, встановлення, заміни, ремонту газового обладнання мають право виконувати тільки спеціалізовані організації, що отримали дозвіл на газонебезпечні роботи.

Також наголошується, що замовити ці роботи можна і у Харківській філії «Газмережі». Телефони для консультацій: 066 300 28 88, 098 300 28 88, 093 300 28 88.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram