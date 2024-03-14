14.03.2024 11:55 Віталій Хінєвіч
На Харківщині сталося кілька аварійних ситуацій при використанні газу у будинках
Наприкінці минулого тижня у п’ятиповерхівці міста Валки стався хлопок газу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
Аварійна ситуація виникла
у одній з квартир через несправний газовий котел. Бригада АДС Харківської філії «Газмережі» оперативно локалізувала аварійну ситуацію та припинила подачу газу на несправний опалювальний прилад. На щастя у багатоквартирному будинку ніхто не постраждав.
У лютому нещасний випадок трапився у Дергачівській громаді. Мешканці приватного домоволодіння потрапили у лікарню з підозрою на отруєння чадним газом. У будинку працювала газова плита на обігрів приміщень. Власниця будинку отримала смертельну дозу отруєння.
Харківська філія «Газмережі» надає кілька рекомендацій мешканцям області для уникнення небезпеки з газом:
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Робити своєчасне технічне обслуговування газового обладнання у своїй оселі. Техобслуговування спрямоване на своєчасне виявлення негараздів у роботі приладів та мереж, усунення витоків газу, попередження можливих аварій.
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При обранні майстрів для заміни, встановлення або ремонту побутової газової техніки для приготування їжі, підігріву води або опалення житла переконатись у наявності необхідних дозволів у спеціалістів.
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Використовувати газові прилади лише за їх функціональним призначенням. Включаючи газову плиту на обігрів житла всі мешканці будинку ризикують отруїтись чадним газом. Цей небезпечний газ не має кольору та запаху.
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Контролювати справність димових та вентканалів у своїй оселі для виводу продуктів згоряння назовні, циркуляції повітря.
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При щонайменшому запаху газу одразу звертатись до аварійної газової служби.
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Роботи з технічного обслуговування газових мереж і приладів, встановлення, заміни, ремонту газового обладнання мають право виконувати тільки спеціалізовані організації, що отримали дозвіл на газонебезпечні роботи.
Також наголошується, що замовити ці роботи можна і у Харківській філії «Газмережі». Телефони для консультацій: 066 300 28 88, 098 300 28 88, 093 300 28 88.
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