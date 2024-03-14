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14.03.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині сталося кілька аварійних ситуацій при використанні газу у будинках

Наприкінці минулого тижня у п’ятиповерхівці міста Валки стався хлопок газу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Аварійна ситуація виникла у одній з квартир через несправний газовий котел. Бригада АДС Харківської філії «Газмережі» оперативно локалізувала аварійну ситуацію та припинила подачу газу на несправний опалювальний прилад. На щастя у багатоквартирному будинку ніхто не постраждав.
 
У лютому нещасний випадок трапився у Дергачівській громаді. Мешканці приватного домоволодіння потрапили у лікарню з підозрою на отруєння чадним газом. У будинку працювала газова плита на обігрів приміщень. Власниця будинку отримала смертельну дозу отруєння.
 
Харківська філія «Газмережі» надає кілька рекомендацій мешканцям області для уникнення небезпеки з газом:
 
  • Робити своєчасне технічне обслуговування газового обладнання у своїй оселі. Техобслуговування спрямоване на своєчасне виявлення негараздів у роботі приладів та мереж, усунення витоків газу, попередження можливих аварій.
  • При обранні майстрів для заміни, встановлення або ремонту побутової газової техніки для приготування їжі, підігріву води або опалення житла переконатись у наявності необхідних дозволів у спеціалістів.
  • Використовувати газові прилади лише за їх функціональним призначенням. Включаючи газову плиту на обігрів житла всі мешканці будинку ризикують отруїтись чадним газом. Цей небезпечний газ не має кольору та запаху.
  • Контролювати справність димових та вентканалів у своїй оселі для виводу продуктів згоряння назовні, циркуляції повітря.
  • При щонайменшому запаху газу одразу звертатись до аварійної газової служби.
  • Роботи з технічного обслуговування газових мереж і приладів, встановлення, заміни, ремонту газового обладнання мають право виконувати тільки спеціалізовані організації, що отримали дозвіл на газонебезпечні роботи.
Також наголошується, що замовити ці роботи можна і у Харківській філії «Газмережі». Телефони для консультацій: 066 300 28 88, 098 300 28 88, 093 300 28 88.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік залишив без газу людей.
 
Тэги:  жкг, харків
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