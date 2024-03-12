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12.03.2024  10:33   Рита Парфенова

Медики врятували чоловіка від смерті на Харківщині

Бригада медиків оперативно здійснила першочергові заходи.

ЕМД 2405
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
11 березня бригадою ЕМД 2405 під час надання екстреної медичної допомоги було виявлено гострий інфаркт міокарду STEMI у чоловіка 49 років, який проживає в Лозівському районі.
 
Негайне медичне втручання включало проведення тромболітичної терапії на догоспітальному етапі за допомогою препарату "Металізе". Це дозволило стабілізувати стан пацієнта та запобігти негативним наслідкам цієї патології.
 
Унаслідок успішного втручання стан пацієнта став стабільним, і його госпіталізовано до Обласної клінічної лікарні для подальшого спостереження та лікування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 4 по 10 березня захворіли 1293 особи, з них 49% - діти.

 

Тэги:  медицина, швидка допомога, харків
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