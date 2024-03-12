Медики врятували чоловіка від смерті на Харківщині

Бригада медиків оперативно здійснила першочергові заходи.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 4 по 10 березня захворіли 1293 особи, з них 49% - діти.
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Дивовижний день, коли емоції буквально зашкалюють, і пристрасть може спалахнути будь-якої миті. Можливі нові романтичні знайомства.
У Харкові сьогодні очікується зміна погодних умов: від ясного неба вранці до хмарної погоди протягом дня. Опадів не передбачається.
12 березня 2008 року вперше відзначався Всесвітній день проти кіберцензури.
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