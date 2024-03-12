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12.03.2024  10:09   Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

12 березня 2024 року в населених пунктах на Ізюмського району Харківської області працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

  • З 10:00 до 12:00 включно в селі Залиман Савинської громади проведуть контрольовані підриви;
  • з 11:30 до 12:00 поблизу села Вербівка Балаклійської громади працюватимуть сапери;
  • з 11:00 до 12:30 у межах села Нова Гусарівка Балаклійської тергромади включно сапери проведуть контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 березня 2024 року.

Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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