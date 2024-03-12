12.03.2024 10:00

На Харківщині маникюрниця пішла окупаційну поліцію

Ізюмчанці, яка працювала в окупаційній поліції, повідомлено про підозру.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, під час захоплення міста Ізюм російськими військами 39-річна місцева жителька, яка була майстринею манікюру, добровільно згодилась працювати на ворога.

Після вторгнення жінка вирішила змінити свою професію та приєдналася до "Ізюмського відділу поліції" утвореного окупантами. Вона отримала посаду "помічника оперативного чергового" у цій псевдополіції.



Робочий день колаборантки тривав з 8:00 до 17:00, і вона також заступала на чергування раз на місяць.



У своїй новій ролі вона приймала інформацію про злочини та інші події, обробляла її та доповідала "оперативному черговому".



За процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури їй заочно повідомлено про підозру у колаборації (ч. 7 ст. 111-1 КК України).



Наразі підозрювана переховується від слідства на території РФ, і вирішується питання щодо її розшуку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть жінку, яка працювала на керівній посаді у "пенсійному фонді" окупованого Куп'янська.