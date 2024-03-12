12.03.2024 09:38 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 12 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 12 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 13

Богодухів – 11

Коломак – 10

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 12

Слобожанське – 12

Купянск – 11

Красноград – 12

Лозова – 11

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 11 березня 2024 року.