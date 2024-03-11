Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 березня

Зірки схиляють до рішучих кроків без огляду, і якщо ви повністю піддастеся цьому пориву, ризикуєте наламати дров.

Небо у Харкові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.