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11.03.2024  09:50   Віталій Хінєвіч

Надзвичайники у Харківській області врятували людину під час гасіння пожежі

11 березня о 5:20 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловій 5-типоверхівці у селищі Ківшарівка Куп’янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
До місця виклику прибули 2 оперативні відділення ДСНС з Куп'янська та добровольці Ківшарівської пожежної команди. Спільно вони провели розвідку, під час якої виявили пожежу у квартирі на 2-му поверсі, яка спричинила сильне задимлення сходової клітини.
 
В ході подальшого обстеження в одній з квартир на 5-му поверсі було виявлено 62-річну жінку, яка потерпала від диму. Її негайно вивели на свіже повітря, врятувавши життя.
 
Вогонь на площі 40 кв.м. вдалось ліквідувати о 6:35. Причина виникнення загоряння встановлюється.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак у Харкові та області.
 
Тэги:  події, харків
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