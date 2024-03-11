11.03.2024 09:50 Віталій Хінєвіч
Надзвичайники у Харківській області врятували людину під час гасіння пожежі
11 березня о 5:20 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловій 5-типоверхівці у селищі Ківшарівка Куп’янського району.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
До місця виклику прибули 2 оперативні відділення ДСНС з Куп'янська та добровольці Ківшарівської пожежної команди. Спільно вони провели розвідку, під час якої виявили пожежу у квартирі на 2-му поверсі, яка спричинила сильне задимлення сходової клітини.
В ході подальшого обстеження в одній з квартир на 5-му поверсі було виявлено 62-річну жінку, яка потерпала від диму. Її негайно вивели на свіже повітря, врятувавши життя.
Вогонь на площі 40 кв.м. вдалось ліквідувати о 6:35. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що рятувальники ліквідували
наслідки ворожих атак у Харкові та області.
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