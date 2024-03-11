11.03.2024 08:50 Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак у Харкові та області

Протягом доби з 10 по 11 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У місті Вовчанськ горіли приватний будинок та 6 господарчих споруд та в Слобідському районі міста Харків — пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Також піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Загалом за добу рятувальниками здійснено 69 оперативних виїздів, з яких:

61 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

2 – на допомогу населенню;

6 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 15 населених пунктів Харківщини обстрілював ворог.