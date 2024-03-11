Рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак у Харкові та області

Протягом доби з 10 по 11 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 15 населених пунктів Харківщини обстрілював ворог.
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Зірки схиляють до рішучих кроків без огляду, і якщо ви повністю піддастеся цьому пориву, ризикуєте наламати дров.
Небо у Харкові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.
Щороку 11 березня професійне свято відзначають володарі розвідного ключа та змішувачів.
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