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11.03.2024  10:45   Віталій Хінєвіч

Куди поцілили окупанти під час атаки безпілотників на Харків

Вночі ворог атакував шахедами Харків. Було зафіксовано три влучення на території міста.

 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«Після першої години ночі росіяни атакували безпілотниками Слобідський район. Влучили біля будівлі готелю - вона спалахнула. Ще два "прильоти" біля термінала аеропорту - там вибиті шибки та пошкоджені двері.
 
Також пошкоджені два автомобілі та вікна у двох квартирах у будинку неподалік. Інформації про постраждалих наразі не маємо»,- повідомив Сергій Болвінов.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак у Харкові та області.

Тэги:  агрессия россии, харків
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