11.03.2024 11:15 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав авторів фільму, який отримав премію «Оскар»

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав творців фільму «20 днів у Маріуполі», який став першою українською кінострічкою, удостоєною премії «Оскар», передає РЕДПОСТ .



Ігор Терехов привітав авторів фільму, який отримав премію «Оскар»



«Я пишаюся тим, що першим українським режисером, який здобув статуетку на церемонії вручення премії «Оскар», став харків’янин, журналіст, воєнний кореспондент Мстислав Чернов. Дякую всій команді, завдяки якій Україні ще раз вдалося заявити про себе на весь світ. Цей фільм - справжня історія російського вторгнення, яка розгортається на наших очах.

Мстиславе, вітаю вас зі здобуттям міжнародного визнання! Ваш талант сприяє невпинному розвитку української культури, попри намагання ворога її знищити. Бажаю творчої наснаги та нових перемог!» - говориться у привітанні.

Церемонія вручення нагород премії «Оскар» відбулася сьогодні, 11 березня, в Лос-Анджелесі. Фільм українського журналіста та режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» переміг у категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фільм розповідає, як місто Маріуполь переживало перші тижні вторгнення російських окупантів, обстріли, бомбардування пологового будинку, смерть мирного населення.