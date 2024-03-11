Ігор Терехов привітав авторів фільму, який отримав премію «Оскар»

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав творців фільму «20 днів у Маріуполі», який став першою українською кінострічкою, удостоєною премії «Оскар», передає РЕДПОСТ .
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Раніше РЕДПОСТ писав, що фільм розповідає, як місто Маріуполь переживало перші тижні вторгнення російських окупантів, обстріли, бомбардування пологового будинку, смерть мирного населення.
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