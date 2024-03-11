11.03.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталися спалахи сухої трави

Рятувальники протягом минулої доби залучалися на ліквідацію пожеж на відкритих територіях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

10 березня об 17:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у смт Слобожанське Чугуївського району. Сталося загоряння сухої трави на площі 200 кв.м. Прибувши на місце виклику вогнеборці ліквідували загоряння о 18:23.

О 22:05 за межами смт Слобожанське Чугуївського району, рятувальники ліквідували займання сухої трави та чагарника на площі 600 кв.м.

Гасили загоряння сухої трави та очерету і в селі Петропілля Куп’янського району. Повідомлення про пожежу надійшло о 14:45. Пожежу, що склала 1,5 га ліквідували о 17:25.

На місцях подій від ДСНС Луганщини залучалися чергові відділення у складі 6 чоловік особового складу та 1 од. техніки.

Загиблих та постраждалих не виявлено. Причини загоряння встановлюють фахівці.

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