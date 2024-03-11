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11.03.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталися спалахи сухої трави

Рятувальники протягом минулої доби залучалися на ліквідацію пожеж на відкритих територіях.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
10 березня об 17:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у смт Слобожанське Чугуївського району. Сталося загоряння сухої трави на площі 200 кв.м. Прибувши на місце виклику вогнеборці ліквідували загоряння о 18:23.
 
О 22:05 за межами смт Слобожанське Чугуївського району, рятувальники ліквідували займання сухої трави та чагарника на площі 600 кв.м.
 
 
Гасили загоряння сухої трави та очерету і в селі Петропілля Куп’янського району. Повідомлення про пожежу надійшло о 14:45. Пожежу, що склала 1,5 га  ліквідували о 17:25.
 
На місцях подій від ДСНС Луганщини залучалися чергові відділення у складі 6 чоловік особового складу та 1 од. техніки.
 
 
Загиблих та постраждалих не виявлено. Причини загоряння встановлюють фахівці.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що надзвичайники у Харківській області врятували людину під час гасіння пожежі.
 
Тэги:  пожежа, харків
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