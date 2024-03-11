11.03.2024 08:15 Віталій Хінєвіч

Фільм харківського режисера здобув "Оскар"

Фільм розповідає, як місто Маріуполь переживало перші тижні вторгнення російських окупантів, обстріли, бомбардування пологового будинку, смерть мирного населення, передає РЕДПОСТ .



Фото: REUTERS/Mike Blake

Український документальний фільм, харківського режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі», отримав Оскар як найкращий документальний фільм. Це перший український фільм, який одержав Оскар.

На сцену разом із Мстиславом Черновим піднялися фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко, які разом із режисером працювали в оточеному Маріуполі у 2022 році.

"Мені хотілося, щоб я цей фільм ніколи не знімав. Я хотів би поміняти цей Оскар на те, щоб Росія ніколи не вторгалася в Україну і більше ніколи не нападала на наші міста", - сказав Мстислав Чернов, отримавши нагороду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що стрічку харківського документаліста покажуть в США.