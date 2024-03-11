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11.03.2024  07:50   Віталій Хінєвіч

Харків перебував під ворожою атакою безпілотників (відео)

В районі щільної житлової забудови «приліт» по обʼєкту цивільної інфраструктури.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, обійшлося без жертв. Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працювали усі відповідні служби.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині через обстріли загинув мирний мекшканець.

Тэги:  агрессия россии, харків
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