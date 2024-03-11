11.03.2024 07:30 Рита Парфенова

11 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 11 березня професійне свято відзначають володарі розвідного ключа та змішувачів.





Всесвітній день сантехніка проводять з ініціативи Всесвітньої ради сантехніки.



Цікаво, що одну з найстаріших водопровідних систем створили стародавні єгиптяни ще в 4 столітті до нашої ери. Життя людей у тій місцевості сильно залежало від припливу та відпливу води в річці Ніл, тому єгипетські інженери створили складну систему трубопроводів, завдяки якій направили воду у потрібному напрямку. А ось перший змивний туалет у 1596 винайшов Джон Харрінгтон.



Масляний тиждень у 2024 році розпочнеться з понеділка, 11 березня, і триватиме до неділі, 17 березня. Протягом цілого тижня господині пектимуть млинці з різними начинками.



Масляна вважається язичницьким святом. У цей період слов’яни прославляли бога Сонця Ярилу, пізніше масляний тиждень трансформувався в гуляння, за якими слідує період суворих обмежень не тільки в їжі, а й у повсякденному житті. У 2024 році Великий піст розпочнеться 18 березня та триватиме до 4 травня.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія.

У Київській Русі існували давні повір'я, пов'язані з приходом весни. За ними, до цього дня зимівлю закінчували чибіси і зяблики, а зозуля починала свій спів. Також це був час, коли розпочиналося прокидання соку в березі.



Згідно з прикметами, якщо людина почує спів зозулі, варто подзвонити грошима в кишені - це мало принести їй багатство протягом року. Також, за віруванням, жінкам, які поплачуть під час співу зозулі, уникатимуть сліз упродовж року. Однак з'явлення ворони на даху вважалося злим знаком.



Святий Антип вважався важливим святим, зокрема, його молилися за лікування хвороб зубів і ясен.



11 березня вважалося благоприятним часом для романтичних відносин і навіть для вступу в шлюб. Для знахарів це був час для зводження пар. Крім того, цей день був ідеальним для початку робіт у саду і на городі, так як земля вже була готова для пересадок і внесення добрив.

Що не можна робити 11 березня

варто утриматися від давання обіцянок і клятв.

сваритися з батьками або свекрухою, оскільки за повір'ями це могло призвести до тривалих сварок.

залишати друзів або родичів доглядати за маленькою дитиною, щоб уникнути проблем у вихованні.

За Юліанським календарем, 11 березня православна церква вшановує пам’ять святого Порфирія — грецького святого та аскета, який був єпископом у палестинському місті Газа.



За старих часів на 11 березня припадав день справжньої, теплої весни. Вважалося, що після Порфирія повинні початися польові роботи, хоча селяни не поспішали братися за справу – відомо було, що саме зараз велика ймовірність повернення сильних морозів. Люди аналізували природні явища і намагалися передбачити погоду на найближчий час.

Що не можна робити 11 березня

знайомитися з дівчатами та жінками. Вважалося, що в них на Порфирія може вселитися Мара.

плавати в річці. За народною прикметою, через це можна оніміти.

також радять відкласти далекі подорожі.

Також цього дня

В 106 Цай Лун отримує папір з волокон бамбука.



1302 – згідно Шекспіру, відбулося заручення Ромео та Джульєтти.



1702 – випущено першу англомовну щоденну газету «The Daily Courant».



1770 – народився Вільям Хаскінсон, англійський політичний діяч і перша людина, яка загинула під колесами поїзда (1830).



1818 – народився Маріус Петипа, балетмейстер та педагог.



1835 – у Харкові відбулося перше засідання комітету, який має займатись «генеральним замощенням міста». До його складу увійшли «по два депутати з купецтва, міщанського та ремісничого станів та з іноземців». У комітеті також представлені депутати від обивателів, вибором яких розпоряджався поліцмейстер. Перший досвід замощення Харкова був дуже скромний: за рік замостили каменем лише частину Московської вулиці (нині – проспекту) «через очікуваний проїзд Государя через Харків».



1851 – у Венеції відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Ріголетто".



1878 – у Французькій Академії продемонстровано фонограф, але винахід було оголошено шарлатанством.



1931 – народився Кіт Руперт Мердок, австралійський та американський підприємець, медіа-магнат, власник ЗМІ, кінокомпаній та видавництв у США, Австралії, Європі, Латинській Америці та Азії. CEO та екс-Голова ради директорів «News Corporation».



1950 – народився Джеррі Цукер, американський кінорежисер («З пістолетом наголо», «Цілком таємно»), сценарист, продюсер та актор.



1952 – народився Дуглас Ноел Адамс, англійський письменник, автор популярного фантастичного серіалу «Путівник для автостопом, що подорожують Галактикою».



1967 – народився Джон Барроумен, британський актор (серіали «Торчвуд», «Мисливці за чужими», «Доктор Хто»), співак, танцюрист та телеведучий.



1967 – на цей день зафіксовано 446 різних версій композиції Yesterday гурту The Beatles, що вийшов на два роки раніше.



1967 – вийшов перший сингл групи Pink Floyd, що включає дві композиції: Arnold Layne I Candy і А Currant Bun.



1970 – Пабло Пікассо подарував 800 своїх робіт музею у Барселоні.



1997 – президент України Леонід Кучма оголосив мораторій на смертну кару.



1998 – в Індії виявлено найбільший у світі кактус – заввишки 18.5 метрів.



2011 – біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою близько 9.0, що спричинив руйнівний цунамі.

2020 – ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Георгій, Єгор, Іван, Сабіна, Юхим, Ян.

за Юліанським календарем: Анна, Іван, Макар, Михайло, Петро, Прокоп, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.