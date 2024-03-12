12.03.2024 09:19 Рита Парфенова

Обстріли військових рф забрали життя цивільного, є поранені: ситуація на Харківщині на ранок 12 березня

Минулої доби під обстрілами загарбників перебували населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.



Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Синьківка, Уди, Стрілеча, Стариця, Берестове та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Обухівка, Амбарне, Куп‘янськ, Петропавлівка.

Зафіксовані руйнування:

село Новоосинове Куп'янського району

11 березня о 06:00 внаслідок артобстрілу калібром 152 мм в селі пошкоджено домоволодіння, паркани, господарчі будівлі.

місто Дергачі

11 березня близько о 10:14 ворог обстріляв місто. Внаслідок атаки росіян пошкоджено автомобіль. Без постраждалих.

о 12:15 ворог завдав ракетного удару по місту. Пошкоджені приватні домоволодіння.

місто Вовчанськ

11 березня о 10:39 під час обстрілу пошкоджено три приватні будинки. Без постраждалих.

о 13:42 у Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу травмовано 66-річну жінку та пошкоджено приватне домоволодіння.

о 22:00 в м. Вовчанськ під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих.

село Кутузівка Чугуївського району.

11 березня о 12:15 під час ракетного обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

селище Козача Лопань

11 березня близько 13:20 внаслідок російського обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих.

село Вербівка Ізюмського району

11 березня о 15:09 внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 54-річний чоловік.

село Глушківка Куп'янського району

11 березня о 15:20 під час ворожого мінометного обстрілу загинула 1 людина, троє чоловіків віком 46, 38, 46 дістали поранення.

місто Куп'янськ

12 березня о 01:30, ворог обстріляв місто керованою авіабомбою ФАБ-250. Внаслідок удару сталось загорання 3 квартир у 5-поверховому житловому будинку в одному під’їзді. Також горіло ще одне помешкання в іншому під'їзді будівлі. Жертв та постраждалих не виявлено.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, впродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 березня 2024 року.