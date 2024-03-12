Обстріли військових рф забрали життя цивільного, є поранені: ситуація на Харківщині на ранок 12 березня

Минулої доби під обстрілами загарбників перебували населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Синьківка, Уди, Стрілеча, Стариця, Берестове та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Обухівка, Амбарне, Куп‘янськ, Петропавлівка.
село Новоосинове Куп'янського району
місто Дергачі
місто Вовчанськ
село Кутузівка Чугуївського району.
селище Козача Лопань
село Вербівка Ізюмського району
село Глушківка Куп'янського району
місто Куп'янськ
Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, впродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих.
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