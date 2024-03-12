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12.03.2024  08:13   Рита Парфенова

Ворог завдав авіаударів по мирним селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської області:

  • Обухівка,
  • Амбарне,
  • Куп’янськ,
  • Петропавлівка

Під артилерійським вогнем опинилися понад 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 березня 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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