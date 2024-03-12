Ворог завдав авіаударів по мирним селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської області:
Під артилерійським вогнем опинилися понад 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 березня 2024 року.
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