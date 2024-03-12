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12.03.2024  08:32   Рита Парфенова

Після авіабомбардування Куп'янська спалахнула пожежа (фото)

У м. Куп'янськ житлова багатоповерхівка постраждала від авіабомбардування російської армії, внаслідок чого виникла пожежа.

Новини Харкова: пожежа Куп'янська після авіабомбардування

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, в ніч на 12 березня, російська військова авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район міста Куп'янськ.

Удар спричинив руйнації у 5-поверховому житловому будинку, що призвело до виникнення кількох очагів пожежі. Горіли три квартири з першого по третій поверхи в одному під'їзді та ще одне помешкання в іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожежі склала 150 кв.м.

Новини Харкова: пожежа Куп'янська після авіабомбардування

На 4:15 пожежу вдалося ліквідувати. Рятувальники здійснили огляд пошкодженої будівлі, не виявивши жертв чи постраждалих.

На місці події працювали 4 одиниці техніки та 18 працівників ДСНС.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 березня 2024 року.

Новини Харкова: пожежа Куп'янська після авіабомбардування

Новини Харкова: пожежа Куп'янська після авіабомбардування

Новини Харкова: пожежа Куп'янська після авіабомбардування

Новини Харкова: пожежа Куп'янська після авіабомбардування

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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