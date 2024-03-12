12.03.2024 08:53 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 12 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 53 рази виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинив ворог.



Внаслідок авіабомбардування у житловій багатоповерхівці м. Куп'янська виникла пожежа

Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, внаслідок обстрілів на Харківщині сталося чотири пожежі: одна у Куп'янському районі, одна у Харківському районі та три у Чугуївському районі області.



Протягом дня російські війська продовжували обстрілювати житлові райони міста Вовчанськ Харківської області. Це призвело до виникнення декількох очагів загоряння. У результаті обстрілу постраждали два житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та легковий автомобіль. Загальна площа пожежі становила понад 200 квадратних метрів. Рятувальникам довелося діяти під загрозою постійних артилерійських обстрілів та атак безпілотників. Ворожі снаряди пошкодили щонайменше 8 житлових будівель та прилеглу територію. Унаслідок обстрілу травму отримала жінка 1957 року народження, яка була госпіталізована з різними ступенями тяжкості. Загалом у ліквідації наслідків обстрілу брали участь 2 одиниці техніки ДСНС та 11 рятувальників.



Також вночі 12 березня російська авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок цього удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Внаслідок вибуху виникло декілька очагів загоряння. Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж становила 150 квадратних метрів. Станом на 04:15 вогонь було погашено, і жертв або постраждалих не виявлено. На місці події працювали 4 одиниці техніки та 18 рятувальників ДСНС.



Загалом протягом доби з 11 по 12 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 67 оперативних виїздів, з яких:

53 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

8 – на допомогу населенню;

1 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;

5 – інші виїзди.

За останні 224 години пожежно-рятувальні служби здійснили 37 виїздів для ліквідації пожеж у природних екосистемах. Внаслідок цих пожеж вогнем було знищено близько 25 гектарів сухої рослинності.



Також протягом цього періоду піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та безпечно знешкодили 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 березня 2024 року.