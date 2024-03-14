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14.03.2024  14:25   Віталій Хінєвіч

Харків перебуває під ракетним ударом (оновлено)

Про звуки вибухів повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .

 
Мер Харкова повідомив, що місто перебуває під ракетним ударом. Чути вибухи. Громадяни закликають бути уважними.
 
О 14:28 Ігор Терехов додав, що за попередньою інформацією «прильоти» у близькому передмісті. Але загроза для Харкова зберігається.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі обстріли завдали руйнацій в одному з районів Харкова
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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