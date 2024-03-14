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14.03.2024  14:45   Віталій Хінєвіч

Ворог бив ракетою С-300 по Харківській області

Вдень 14 березня ворог здійснив обстріл Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі. 
 
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі обстріли завдали руйнацій в одному з районів Харкова.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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