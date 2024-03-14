14.03.2024 15:15 Віталій Хінєвіч
Кіт покусав господаря: на Харківщині виявлено випадок сказу
Власник тварини раніше відмовився щеплювати кота.
Фото ілюстративне
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
В селі Медведівка Кегичівської громади хворий домашній кіт покусав чоловіка, а вранці наступного дня тварину виявили мертвою.
На місці фахівці Кегичівської дільниці Красноградської районної державної лікарні ветеринарної медицини провели епізоотичне обстеження та відбір патологічного матеріалу. Лабораторне дослідження підтвердило захворювання кота на сказ.
Рішенням засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кегичівській селищній раді в селі Медведівка запроваджено двомісячний карантин.
«Звертаємось до власників домашніх тварин! Фахівцями ветеринарної медицини проводиться вакцинація проти сказу всього наявного поголів’я тварин у домогосподарствах. Будьте відповідальними! Надавайте своїх тварин для щеплення»,- йдеться у повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що підтверджено захворювання на сказ собаки
в селі Стулепівка Нововодолазької громади.
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