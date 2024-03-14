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14.03.2024  15:50   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 14 березня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1300 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Бетоняр – 23 000 грн. 
  • Бармен – 20 000 грн. 
  • Юрисконсульт – 18 300 грн. 
  • Хімік – 17 500 грн. 
  • Вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 000 грн. 
  • Архітектор – 15 000 грн. 
  • Газорізальник – 13 500 грн. 
  • Геодезист – 12 900 грн. 
  • Виробник сиру – 12 500 грн. 
  • Візажист – 12 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
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Тэги:  робота, харків
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