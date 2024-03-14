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14.03.2024  16:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області протягом тижня розмінували 135 гектарів території

З 7 до 13 березня включно у Харківській області сапери знешкодили 1886 вибухонебезпечних предметів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
За тиждень зведені підрозділи вибухотехніків розмінували 135 гектарів території. Також обстежили 76 гектарів сільгоспугідь, понад 8 кілометрів автодоріг та 18 об'єктів. Крім того, розмінували майже кілометр газопроводів та більш ніж 12 кілометрів ліній електропередач. До електромережі підключили 52 абоненти та 2896 повторно.
 
13 березня сапери розмінували майже 38 гектарів території, 24 гектара сільськогосподарських угідь, 4 об’єкти.
 
За минулу добу фахівці також обстежили майже 2 кілометри автодоріг, 3 кілометри ліній електропередач. Зокрема, знищили 291 вибухонебезпечний предмет.
 
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Тэги:  міни, харків
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