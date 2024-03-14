14.03.2024 12:54

На Харківщині СБУ викрила чорного зброяра (фото)

Чоловіка, який продавав криміналітету «трофейну» російську зброю та вибухівку, днями затримали співробітники Служби безпеки Україхни.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, в Ізюмському районі затримано "на гарячому" місцевого жителя, який намагався продати криміналітету повний арсенал бойової зброї. Зловмисник приховував зброю у підземному сховищі, яке він облаштував у лісопосадці.

Під час обшуку схованки було виявлено:

декілька ящиків з тротилом та пластидом;

снайперську гвинтівку Драгунова;

боєприпаси до гранатометів та протитанкового ракетного комплексу "Фагот";

понад 13 тисяч набоїв різного калібру.

За даними слідства, зброю і боєприпаси зловмисник здобув під час боїв за Харків, вивозивши їх з місць колишнього базування російських військ.





Також у СБУ повідомили, що спільно з Національною поліцією вдалося запобігти продажу зброї та боєприпасів представникам кримінальних угруповань у трьох регіонах України, зокрема у Київській області та на Дніпропетровщині. Серед вилученого у зловмисників було понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва.



Наразі усім особам, затриманим у цьому зв'язку, повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), за якою передбачена до семи років позбавлення волі.



Після проведення необхідних процесуальних дій усі вилучені засоби ураження будуть передані для використання Збройними Силами України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ запобігла диверсії на об’єктах Укрзалізниці у Харківській області та затримала ворожого диверсанта, який планував підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомий склад поблизу вузлової станції.