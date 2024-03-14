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14.03.2024  12:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали ударів безпілотниками по теле- та радіоінфраструктурі Харківської області

Станом на зараз є перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах. Частину обʼєктів вже відновили.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зазанчається, що усі служби звʼязку працюють над відновленням та намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни.
 
«Не виключаємо, що окупанти будуть завдавати повторні удари. Маємо бути готові до оперативного реагування. 
 
Звертаємося до жителів Харківщини: довіряйте офіційним джерелам інформації!»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 108 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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