14.03.2024 12:25 Віталій Хінєвіч

У Шевченківському районі комунальники замінили 160 метрів водоводів

У поточному році бригади аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району переклали 160 метрів зовнішніх водопровідних мереж.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Також комунальники ліквідували 70 аварій на трубопроводах, упорядкували 81 оглядовий колодязь та капітально відремонтували вісім водорозбірних колонок. А взагалі ремонтники комплексу «Харківводопостачання» з початку року відновили позаштатні ситуації на 567 ділянках водоводів у всіх районах міста.

Як повідомив майстер Шевченківської районної служби Олександр Омельчук, із настанням стійкої теплої погоди у ввіреному районі масштабно ведуться складні та поетапні реконструкції із замінами оснащення на зовнішніх мережах холодної води.

«У морозну погоду намагаємося усувати аварійні ситуації на водоводах оперативно, щоб не розморозити мережі. А комплексні ремонти із замінами та реконструкціями оглядових колодязів відзначаємо для подальших розробок у теплу пору року. Так, сьогодні проводимо відновлювальні заходи на розподільчому вузлі на вулиці Дерев'янко. Плануємо оновити обладнання, встановити три нові засувки, капітально відремонтувати оглядовий колодязь та камеру.

Також, попередньо намітили замінити технічно зношені ділянки водоводу діаметром 300 мм. Продовжуємо земляні роботи та визначаємося з подальшими діями на об'єкті ремонтних робіт. Реконструкція проводиться без відключення споживачів від послуг», - зазначив Олександр Омельчук.

За його словами, раніше бригади комплексу закінчили капітальний ремонт багаторівневого вузла подачі води у приватному секторі на вулиці Дербенській. Сьогодні, 14 березня, у роботі два пошкодження на магістралях по вулицях - Отакара Яроша та Людвіга Свободи.

А всього містом відновлювальні роботи ведуться на 11 ділянках трубопроводів.

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