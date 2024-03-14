На Харківщині перевірку на диверсантів протягом доби пройшли 100 осіб

Протягом минулої доби поліцейські Харкова оперативно відпрацювали 1252 заяви від громадян.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість повідомлень стосувалась випадків привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркотичних речовин та інших порушень.
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів ГУНП в Харківській області доставлені для перевірки 100 осіб.
На блокпостах Харківської області правоохоронці разом з військовослужбовцями перевіряли транспортні засоби, щоб запобігти потраплянню у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.
Під час проведення обстежень території, поліцейські виявили двох осіб, які здійснювали незаконний обіг наркотиків. У порушників були вилучені заборонені речовини.
Також було складено 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:
Комментариев: 0
Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Зірки обіцяють гранично загострити ваші почуття, і якщо для кохання це дуже добре, то для суперечок, на жаль, немає.
Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Вранці і вдень не передбачається опадів. Увечері можливий невеликий дощ зі снігом.
Постанову про створення нового свята – Дня добровольця – Верховна Рада України ухвалила у січні 2017 року.
влажность:
давление:
ветер: