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14.03.2024  12:20   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів протягом доби пройшли 100 осіб

Протягом минулої доби поліцейські Харкова оперативно відпрацювали 1252 заяви від громадян.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість повідомлень стосувалась випадків привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркотичних речовин та інших порушень.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів ГУНП в Харківській області доставлені для перевірки 100 осіб.

На блокпостах Харківської області правоохоронці разом з військовослужбовцями перевіряли транспортні засоби, щоб запобігти потраплянню у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

Під час проведення обстежень території, поліцейські виявили двох осіб, які здійснювали незаконний обіг наркотиків. У порушників були вилучені заборонені речовини.

Також було складено 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

  • 5 – за керування автомобілями у стані сп’яніння,
  • 4 – за керування автомобілями без відповідних документів,
  • 4 – за перевищення швидкості.

У минулу добу на території Харківщини сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали 8 громадян, отримавши травми.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах 91 раз.

Тэги:  поліція, харків
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