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14.03.2024  13:15   Віталій Хінєвіч

Син забив свого батька табуретом та кулаками на Харківщині

17 січня 2024 року в селі Огіївка Красноградського району в житловому будинку син на побутовому ґрунті посварився зі своїм 55-річним батьком.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Конфлікт словами не закінчився.  30-річний син, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, зіштовхнув батька, який сидів на табуретці, від чого той впав на підлогу обличчям. 
 
Обвинувачений взяв табуретку та почав бити батька нею по голові, а потім продовжив наносити удари кулаками рук. Від отриманих травм батько загинув на місці.
 
Нині обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Сахновщинському районному суді Харківської області.
 
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 108 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.
 
Тэги:  події, харків
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