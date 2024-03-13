13.03.2024 17:20 Віталій Хінєвіч
У Харківській області було зафіксовано випадок сказу
Підтверджено захворювання на сказ собаки в селі Стулепівка Нововодолазької громади.
фото ілюстративне
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
Згідно з результатами дослідження патологічного матеріалу Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 5 березня підтверджено захворювання на сказ собаки в селі Стулепівка Нововодолазької громади.
Відповідно до вимог Закону України «Про ветеринарну медицину» рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Нововодолазькій селищній раді 7 березня введено карантинні обмеження на с. Стулепівка з прилеглими лісовими та польовими масивами та затверджено План заходів з метою ліквідації осередку сказу.
Розпочато оздоровчі заходи. Державною службою ветеринарної медицини в неблагополучному пункті та загрозливій зоні проводяться щеплення проти сказу всіх сприятливих тварин.
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