13.03.2024 17:36
Харківська парабіатлоністка виборола вищі нагороди чемпіонату світу
Успіху на змаганнях у Канаді досягла харківська спортсменка Людмила Ляшенко.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, під час чемпіонату світу, який з 6 по 10 березня 2024 року відбувся у Канаді, біатлоністка виборола 3 золоті та 1 срібну медалі.
У змаганнях серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату в класі стоячи вона перемогла в
-
індивідуальній гонці,
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спринті,
-
командному спринті разом з Богданою Конашук з Волинської області.
Срібну нагороду Людмила Ляшенко здобула в гонці переслідування.
Загалом паралімпійська збірна України з пара біатлону виборола на цьому чемпіонаті світу 8 золотих, 7 срібних та 5 бронзових нагород й посіла перше загальнокомандне місце, випередивши збірні Німеччини та США, які, відповідно, розділили між собою друге та третє місце.
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