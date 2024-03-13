13.03.2024 17:36

Харківська парабіатлоністка виборола вищі нагороди чемпіонату світу

Успіху на змаганнях у Канаді досягла харківська спортсменка Людмила Ляшенко.

Як повідомляє РЕДПОСТ , під час чемпіонату світу, який з 6 по 10 березня 2024 року відбувся у Канаді, біатлоністка виборола 3 золоті та 1 срібну медалі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

У змаганнях серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату в класі стоячи вона перемогла в

індивідуальній гонці,

спринті,

командному спринті разом з Богданою Конашук з Волинської області.

Срібну нагороду Людмила Ляшенко здобула в гонці переслідування.

Загалом паралімпійська збірна України з пара біатлону виборола на цьому чемпіонаті світу 8 золотих, 7 срібних та 5 бронзових нагород й посіла перше загальнокомандне місце, випередивши збірні Німеччини та США, які, відповідно, розділили між собою друге та третє місце.