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13.03.2024  17:36   

Харківська парабіатлоністка виборола вищі нагороди чемпіонату світу

Успіху на змаганнях у Канаді досягла харківська спортсменка Людмила Ляшенко.

Стала чемпіонкою та віце-чемпіонкою світу харківська парабіатлоністка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час чемпіонату світу, який з 6 по 10 березня 2024 року відбувся у Канаді, біатлоністка виборола 3 золоті та 1 срібну медалі.
 
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У змаганнях серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату в класі стоячи вона перемогла в
  • індивідуальній гонці,
  • спринті,
  • командному спринті разом з Богданою Конашук з Волинської області.
Стала чемпіонкою та віце-чемпіонкою світу харківська парабіатлоністка
 
Срібну нагороду Людмила Ляшенко здобула в гонці переслідування.
 
Загалом паралімпійська збірна України з пара біатлону виборола на цьому чемпіонаті світу 8 золотих, 7 срібних та 5 бронзових нагород й посіла перше загальнокомандне місце, випередивши збірні Німеччини та США, які, відповідно, розділили між собою друге та третє місце.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, парабіатлон
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