13.03.2024 16:49 Дмитро Колонєй

На Харківщині ділок залишиться без захопленого водосховища

Судитимуть підприємця на Харківщині, який розводив рибу у незаконно зайнятому водосховищі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , агропідприємством, яке очолює обвинувачений, тривалий час використовувалось Великобурлуцьке водосховище, розташоване на території Куп’янського району, для рибогосподарських потреб. Загальна площа земель, на яких розташоване водосховище, та прибережної смуги складає близько 400 га.

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Підставою для користування водним об’єктом був Режим рибогосподарської експлуатації водойм та дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів. При цьому право користування водосховищем та земельними ділянками, на яких воно розташоване, за підприємством не зареєстроване, тобто воно займалось рибогосподарською діяльністю, не маючи договорів оренди.

Отже, директор агрофірми самовільно зайняв та використовував земельні ділянки для ведення промислового господарювання. Сума збитків, завданих Великобурлуцькій селищній раді, складає понад 2,5 млн гривень.

Підприємця судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.