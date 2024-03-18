18.03.2024 07:30 Рита Парфенова

18 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2014 року 18 березня в Україні відзначається День працівника податкової та митної справи.





Цю дату було встановлено Указом Президента України від 11 жовтня 2013 року №554/2013 «Про День працівника податкової та митної справи України» на підтримку ініціативи Міністерства доходів та зборів України для забезпечення єдності та цілісності податкової та митної політики держави.



Нове свято встановлено на заміну Дня митної служби України (25 червня) та Дня працівника державної податкової служби України (2 липня).

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, а також мучеників Трофима і Євкарпія.

Цього дня наші пращури намагалися не ходити у гості. За повір’ями, у чужій хаті можна лишити свою удачу. Забобонні люди кажуть, що віддавши цього дня у борг хліб або сіль, можна позбавити свою дитину щасливої долі.



За Юліанським календарем, 18 березня православна церква вшановує пам’ять Конона Ісаврійського.



Народне свято 18 березня відоме під назвами Конон-огородник, Конон Градар.



З дня Конона наші предки приступали до орання і засівання городу, при чому працювали в будь-яку погоду. Обов'язково в день Конона удобрювали землю гноєм. Вірили, що овочі обов'язково будуть здоровими і дадуть хороший урожай, якщо посіяти їх 18 березня.



День Конона здавна вважається вдалим для лікування будь-яких дитячих хвороб. За давніми повір'ями, якщо дитина захворіє в цей день, то швидко одужає. Також в цей день моляться за упокій людей, які померли не своєю смертю.

Що не можна робити 18 березня

Краще не робити великі покупки цього дня, тому що вони будуть марними.

Не пліткуйте, не базікайте зайве, не байдикуйте.

Не рекомендовано ходити в гості.

Не конфліктуйте і не тримайте злість на інших.

Також цього дня

1662 року в Парижі почав курсувати перший громадський транспорт – 8-місна карета.



1848 – Угорський сейм ухвалює рішення про ліквідацію кріпосного права в Закарпатській Україні.



1850 – засновано компанію «Американ Експрес». Відомими продуктами компанії є кредитні картки, витратні картки та дорожні чеки.



1858 – народився Рудольф Дізель, німецький інженер та винахідник, творець дизельного двигуна.



1871 – внаслідок збройного повстання парижан та повалення буржуазного уряду було проголошено Паризьку Комуну.



1892 – лорд Стенлі створює кубок для кращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі).



1900 – у Голландії створено футбольний клуб "Аякс".



1913 – у Львові створено організацію «Українські січові стрільці».



1917 – у Києві відкривається перша українська гімназія.



1931 – у США зроблено перші електричні бритви.



1932 – відкрився найширший міст у світі – Harbour Bridge через Сіднейську затоку. Його будували шість років. ТТХ рекордсмена: висота: 134 м, довжина: 1149 м, заклепок: 6 мільйонів, усі зафіксовані вручну. Площа поверхні, яка потребує фарбування, дорівнює площі приблизно 60 футбольних полів. Загальна вага сталевої конструкції: 52 800 тонн.



1932 – народився Джон Апдайк, американський прозаїк, поет, есеїст та літературний критик.



1946 – у Вашингтоні свою роботу розпочав Всесвітній банк.



1952 – у Філадельфії вперше вставлено штучні оптичні лінзи.



1959 – народився Люк Бессон, французький кінорежисер, сценарист та продюсер. Широкий глядацький успіх у всьому світі принесли Бессону фільми "Таксі", "Блакитна безодня", "Микита", "Леон", "П'ятий елемент".



1965 – космонавт Олексій Леонов здійснив перший в історії вихід у відкритий космос, відпливши від борту корабля «Схід-2» на один метр.



1968 – журнал "Newsweek" оголосив Джиммі Хендрікса "найефектнішим і захоплюючим гітаристом світу".



1976 – народилася Джованна Антонеллі, бразильська фотомодель та актриса. На теренах СНД Антонеллі прославилася роллю Жаді-Джад у серіалі «Клон».



1992 – Microsoft представляє операційну систему Windows 3.1.



1993 – у Києві вручено перші українські дипломи кандидатів та докторів наук.



1997 – запатентована найменша комп'ютерна клавіатура (7,62 х 3,048 см).



2004 – рекордно поблизу Землі (43 тис. км) пролетів астероїд.



2014 – анексія Криму росією. В Україні через агресію росії оголошено першу хвилю часткової мобілізації в рамках проведення АТО.



2022 – почалися бої за Азовсталь.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Данило, Дмитро, Кирило, Наталя, Трохим.

за Юліанським календарем: Адріан, Георгій, Давид, Єгор, Іван, Іраїда, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Онисій, Теодор, Федір, Ян.