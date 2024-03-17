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17.03.2024  20:34   Дмитро Колонєй

Ворог на Харківщині двічі намагався взяти головні укріплення, які захищають Куп'янськ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харьківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. В Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Стариця, Гатище Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Басове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Напомним, ранее  РЕДПОСТ  писав про стан бойових дій в Харківській області вранці 16 марта 2024 года.

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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