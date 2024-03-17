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17.03.2024  20:00   Дмитро Колонєй

Вовчанськ у вогні: окупанти вдарили по місту Харківщини

На Харківщині ворог знову завдав ударів авіабомбами по середмістю Вовчанська.

Горіли житловий будинок, гараж, господарчі споруди і автомобілі у місті Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у результаті бомбардувань сьогодні ввечері по житловому сектору міста сталося декілька осередків займання. 
 
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Горіли житловий будинок, гараж, 2 господарчі споруди та 2 автомобілі. Загальна площа пожежі становила понад 200 кв.м. 
 
Горіли житловий будинок, гараж, господарчі споруди і автомобілі у місті Харківщини
 
Крім того були пошкоджені поруч розташовані житлові будівлі з надвірними забудовами. 
 
Горіли житловий будинок, гараж, господарчі споруди і автомобілі у місті Харківщини
 
За попередніми даними постраждала одна особа.
 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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