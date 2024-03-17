17.03.2024 18:25 Дмитро Колонєй

Харкові спалахнула пожежа у центрі міста

У Харкові 6 відділень служби порятунку боролися з полум'ям.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 17 березня 2024 року о 17:26 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Культури Шевченківського району міста Харкова.

До місця події направлено 6 відділень служби порятунку на автоцистернах та 3 на автодрабинах. На момент прибуття вогнеборців горіли утеплювач зовнішньої стіни та балкони з 1-го по 5-й поверхи будівлі. Попередньо площа пожежі 100 кв.м. О 18:17 пожежу було локалізовано. Наразі триває її ліквідація. Причина виникнення пожежі встановлюється.