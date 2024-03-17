17.03.2024 16:12 Дмитро Колонєй

Росія не зможе воювати: за яких умов розповів Кирило Буданов

Керівник воєнної розвідки спрогнозував ситуацію у країні-агресорці.



Росія не зможе воювати: за яких умов розповів Кирило Буданов



Як повідомляє РЕДПОСТ , начальник ГУР МО України Кирило Буданов вважає , що росяни не будуть підійматися проти влади та назвав дві причини, чому саме.

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«Перша ― моральна, тому що росія ― реально країна рабів. А друга причина ― це те, що на цьому всі заробляють. Для більшості росіян нема іншої роботи, крім як йти у збройні сили», ― пояснив Кирило Буданов.

Начальник ГУР МО України також зауважив, що спроби росії розширити коло союзників в Африці, Азії та Латинській Америці не мали успіху.

"Основний, скажімо так, військовий союзник РФ ― це Північна Корея, яка постачає їм величезні обсяги озброєння. Для росіян це критично важливо ― воювати без цього їм буде дуже важко. Критично важко», ― сказав Кирило Буданов.