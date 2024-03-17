Росія не зможе воювати: за яких умов розповів Кирило Буданов

Керівник воєнної розвідки спрогнозував ситуацію у країні-агресорці.
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День сприятливий для реалізації будь-яких задумів. Сміливо переходьте від слів і планів до справи, не забувайте прислухатися до своєї інтуїції.
Цього дня в Харкові очікується хмарна погода, яка триматиметься до вечора. Удень можливий дрібний дощ, але він закінчиться до настання вечора.
В Україні вшановують тих, до чиїх завдань входить «комплектація» армії – сьогодні День мобілізаційного працівника.
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