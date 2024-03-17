17.03.2024 15:02 Дмитро Колонєй

Вбивство харків'янки у Німеччині: чого хотіли злочинці

Стало відомо, чому росіянин та німкеня розправилися із харків'янкою.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Німеччині вбито харків'янку . 7 березня 2024 року тіло молодої жінки виявив перехожий біля річки у місті Хоккенхаймі, землі Баден-Вюртемберг на південному заході Німеччини. Правоохоронці встановила, що загибла – українка з Харкова, яка разом із матір'ю 51-річною матір'ю Мариною Стеценко та новонародженою дочкою Мією пропала незадовго до вбивства.

Вона працювала кондитером і, крім того, створювала їстівні букети квітів. Чотири місяці тому 27-річна молода жінка приїхала до Німеччини зі Словаччини разом зі своєю матір'ю та жила у притулку для біженців у Мангеймі.

Поліція після огляду тіла повідомила, що із молодою жінкою жорстоко розправилися. Потім відділ вбивств шукав її немовля Мію та її матір Марину. У середу 13 березня поліція заарештувала пару, у яких зненацька з'явилася новонароджена дитина. ДНК-тест показав, що 5-тижнева дівчинка – дочка вбитої харків'янки Маргарити Мія. Заарештовано 43-річного росіянина та німкеню 44 років. Вони зараз ув'язнені.

Вважається, що пара вбила матір Мії 27-річну Маргариту, яку в побуті звали Рита і, можливо, її бабусю 51-річну Марину Стеценко, щоби викрасти дитину.

Наразі поліція розшукує бабусю Мії Марину Стеценко. Якщо вона жива, то є важливим свідком злочину.Риту, Марину Стеценко та Мію востаннє бачили у ресторані разом із жінкою з Вальдорфа. Знайомий сім'ї розповів, що ця жінка запропонувала українським біженцям допомогу у оформленні німецьких документів..